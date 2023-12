La Juventus è a caccia di opportunità di mercato a gennaio per completare la rosa, soprattutto in un reparto di centrocampo privo di Fagioli e Pogba. Ma prima serve vendere e l'indiziato numero uno potrebbe essere Iling-Junior, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e il cui rinnovo è ancora in fase di stallo: il club bianconero chiede almeno 20 milioni per l'esterno inglese, mentre Matias Soulé (rivelazione col Frosinone) e Kenan Yıldız hanno valutazioni superiori SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'

La classifica è eccellente e, al di là delle dichiarazioni, la Juventus vuol provare a stravolgere il pronostico e dar fastidio all'Inter. Per avere qualche chance in piu, però, dovrà riuscire a trovare delle opportunita sul mercato di gennaio. Allegri ha perso due centrocampisti, Pogba e Fagioli, e qualcosa serve per completare la rosa. L'idea della Juventus è tentare di trovare delle soluzioni che non stravolgano l'equilibrio dello spogliatoio.

Iling-Junior può partire: la Juve chiede 20 mln Ma per acquistare la Juventus deve vendere. Nell'attuale situazione economica non può permettersi altro. Alcuni dei giovani talenti potrebbero essere sacrificati, ma solo dietro offerte importanti, altrimenti non se ne fa nulla. Iling-Junior, poco impiegato, ha estimatori nella sua Inghilterra, ha un contratto in scadenza 2025 e al momento è stallo sul rinnovo. Per questo è il nome più caldo tra i possibili partenti, purché la sua cessione garantisca una ventina di milioni.

Yildiz sacrificato solo per un'offerta monstre. E Soulé... Qualcosa in più la Juventus vorrebbe ottenere da Soulé, 6 gol e un assist finora in prestito al Frosinone, e Yildiz. L'attaccante turco è reduce dalla convocazione e primo gol con la nazionale di Montella. Ha appena 18 anni e un talento straordinario. Su di lui la Juventus punta molto, quindi per privarsene servirebbe un'offerta monstre. In sintesi la Juventus sta alla finestra e aspetta, forte di un inizio di stagione oltre ogni previsione.