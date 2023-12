Lazio, Valeri primo rinforzo: arriverà a giugno

Il club di Claudio Lotito guarda già al futuro per quanto riguarda i rinforzi. Se le trattative per il mercato di gennaio restano top secret, per giugno la Lazio ha già individuato Emanuele Valeri come elemento per rinforzare la rosa: il giocatore è in scadenza con la Cremonese e alla fine del suo contratto firmerà con i biancocelesti

Dopo una prima parte di campionato altalentante, la Lazio proverà a rinforzarsi sul mercato già alla riapertura a gennaio. Intanto, la società del presidente Lotito ha già individuato un rinforzo per la prossima stagione: la certezza per giugno è l'arrivo di Emanuele Valeri, terzino sinistro classe 1998 dalla Cremonese. Valeri è nato a Roma ed è tifosissimo della Lazio, andrà in scadenza con i grigiorossi e poi firmerà il contratto con la sua squadra del cuore.

Dopo la cosiddetta 'gavetta' in Serie D, Valeri ha esordito tra i professionisti con il Lecce, in Serie C nella stagione 2017-18 collezionando solo tre presenze. Con il Cesena la svolta, prima la promozione dalla D alla C e successivamente un campionato tra i professionisti con 23 presenze e due reti. Con la Cremonese il salto di categoria: due stagioni in B e una in A con un totale di 7 gol realizzati.