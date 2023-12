Gli ottavi di Champions riserveranno l'incrocio tra Simone Inzaghi e Diego Simeone, oggi affermati allenatori e un tempo compagni di squadra alla Lazio. Insieme hanno condiviso uno scudetto, per poi continuare a vincere anche in panchina. Molti loro ex compagni in quella squadra sono ancora legati al mondo del calcio, anche semplicemente da... papà che seguono le carriere dei figli. Li riconoscete?

