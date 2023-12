Il club turco si è mosso per l'esterno ex Juventus, che ha anche un paio di offerte dall'Arabia Saudita e potrebbe dunque lasciare la Roma nel mercato di gennaio: Spinazzola è in scadenza a giugno 2024

Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare la Roma e la Serie A a gennaio. Sull'esterno ex Juventus, in scadenza di contratto a giugno 2024, si è infatti mosso il Galatasaray nella giornata di venerdì 29 dicembre. Il club turco vorrebbe portare a Istanbul il campione d'Europa 2020 con l'Italia, aggiungendo al suo roster un altro giocatore ex Serie A dopo Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens, Tangui Ndombélé, Lucas Torreira, Kaan Ayhan e Sergio Oliveira, quest'ultimo con un passato proprio in giallorosso. Non solo Gala però: Spinazzola ha anche offerte da due club dell'Arabia Saudita.