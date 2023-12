C'è un caso Benzema da risolvere per l'Al Ittihad. Secondo quanto riportato da alcuni media arabi, infatti, l'attaccante francese avrebbe lasciato Jeddah senza notizie su un suo ritorno. Un caso nato nei giorni scorsi: dopo la sconfitta per 5-2 dell'Al Ittihad contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Benzema è stato oggetto di dure critiche da parte dei tifosi delle "tigri", tanto che il giocatore ha chiuso i suoi account personali sui social, in particolare su Instagram. Secondo Al-Riyadiya, Benzema non si è allenato giovedì e venerdì con la squadra di Marcelo Gallardo e avrebbe saltato anche al gara contro Al-Tai (poi rinviata a mercoledì per le forti piogge).