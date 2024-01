Il difensore del Genoa Dragusin è uno dei giocatori più ambiti in questi primi giorni di mercato. Il club lgure ha fissato il prezzo a 35 milioni. Il Tottenham, che è molto interessato, si è fermato al momento a 22-23 milioni. In Italia Dragusin piace molto al Napoli che è pronto ad offire 20 milioni più il cartellino di Ostigaard che in passato ha già vestito la maglia del Genoa

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE