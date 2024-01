C'è un'intesa di massima per il rinnovo dell'attaccante argentino (in scadenza nel 2026) con i nerazzurri. Le parti sono al lavoro per limare i dettagli ma senza fretta: l'accordo definitivo potrebbe essere raggiunto entro la fine di gennaio. Dopo la vittoria sul Verona, lo stesso Lautaro aveva detto: "Manca poco, ma le tempistiche non le conosco"

"Il rinnovo? Non lo so se sarà prima della Supercoppa. Io sto pensando al campo, a quello che devo fare. Al resto ci pensano il procuratore, la famiglia e la società. Sicuramente troveremo l'accordo in questi giorni, manca poco ma le tempistiche non le conosco". Parola di Lautaro Martinez, bomber e capitano dell’Inter, che dopo la vittoria sul Verona era tornato sulla questione del suo prolungamento di contratto. Attualmente in scadenza nel 2026, il discorso è aperto da mesi ma resta una priorità in casa nerazzurra. Oltre all’arrivo di Buchanan a inizio gennaio, infatti, l’Inter aveva già affrontato il tema dei rinnovi per alcuni protagonisti come Dimarco, Darmian e Mkhitaryan annunciati a fine dicembre. E ora potrebbe aggiungersi quello del 'Toro'.