Il capitano dell'Inter ha parlato anche del rinnovo del contratto con i nerazzurri: "Sicuramente manca poco, ma le tempistiche non le conosco. Non so se sarà domani o dopo la Supercoppa italiana"



Nel post partita della vittoria dell'Inter contro il Verona il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha parlato anche del rinnovo del contratto (che attualmente scade nel 2026): "Non lo so se sarà prima della Supercoppa. Io sto pensando al campo, a quello che devo fare. Al resto ci pensano il procuratore, la famiglia e la società. Sicuramente troveremo l'accordo in questi giorni, manca poco ma le tempistiche non le conosco. Non so se sarà domani o dopo la Supercoppa".

"Potevamo fare meglio, ma l'importante sono i 3 punti" L'attaccante argentino - intervistato da Sky Sport - ha affrontato anche i temi legati al match di San Siro: "Era importante per noi dopo il pareggio col Genoa, dove eravamo stati in difficoltà su un campo piccolo. Oggi abbiamo trovato un avversario che ha i propri obiettivi, ma per noi era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Non è stata un'ottima partita, potevamo fare meglio ma a volte le partite si vincono anche così. Dal primo all'ultimo minuto siamo stati in campo nello stesso modo. Nella fase di non possesso abbiamo fatto un po' di fatica, però l'importante erano i 3 punti e dobbiamo proseguire su questa squadra". leggi anche Inzaghi: "Proteste Verona? Anch'io ho perso così"

"Bella affinità con Thuram. Grande mano da Arnautovic" Lautaro Martinez ha parlato anche dell'intesa con Thuram: "Io non parlo di me stesso, cerco di migliorare e di imparare dai compagni che mi giocano a fianco. Non era scontato, ma lui è arrivato e si è messo subito a disposizione e abbiamo trovato subito un'affinità bella, ma dobbiamo crescere ancora". Un pensiero anche per Arnautovic: "Ci sta dando una grande mano... A Genova ha fatto una grande gara, oggi ha sbagliato un gol ma noi siamo tutti con lui. Gli faccio i complimenti perché sta lavorando tanto e sta lavorando bene". vedi anche Le pagelle di Inter-Verona 2-1

Lo Sky Sport Tech del contatto Bastoni-Duda Attraverso la lente dello Sky Sport Tech rivediamo il contatto falloso di Bastoni su Duda in Inter-Verona, su cui né l'arbitro Fabbri, né il Var Nasca sono intervenuti. A quanto filtra, anche per il designatore arbitrale Rocchi il gol era da annullare (tanto più che Bastoni partecipa attivamente all'azione del 2-1) con cartellino giallo all'interista per comportamento antisportivo (più un colpo con l'avambraccio che una reale gomitata)