C’è il Brighton di Roberto De Zerbi tra il Napoli e Lazar Samardzic. Il club campione d’Italia ha incontrato ieri, 9 gennaio, l’entourage del calciatore a Milano e ha già un accordo con l’Udinese sulla base di 20 milioni di euro come parte fissa più 5 di bonus. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere però l’inserimento degli inglesi che, secondo quanto riportato da Florian Plettemberg di Sky Sport De, hanno manifestato un forte interesse nei confronti del centrocampista che non ha ancora dato il sì definitivo al Napoli. Samardzic non ha dunque preso una decisione e si attendono nuovi sviluppi su questa trattativa.