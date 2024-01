Un nuovo nome per il mercato del Napoli, è quello di Hamed Junior Traoré del Bournemouth . Un profilo non nuovo in Serie A: scuola Empoli, cresciuto da giovanissimo con la maglia azzurra addosso, anche se era quella dei toscani. Passato dal Sassuolo e poi volato in Premier nel gennaio del 2023 per quasi 26 milioni. Il Napoli ora è molto avanti nella corsa per assicurarsi il suo ritorno nel calcio italiano . Lo hanno cercato altre big del campionato, come il Milan e la Roma , anche la Lazio si era informata col club inglese; ma in queste ore è il Napoli che sta intensificando i contatti, sia col club che con gli agenti del calciatore, proprio per anticipare la concorrenza.

La malaria (da cui è guarito) e i 181 minuti in stagione

Per lui ben 140 presenze in A con 18 reti, nonostante avesse lasciato il nostro campionato ad appena 22 anni. Traoré si era ammalato lo scorso dicembre di malaria, come annunciato al tempo dal suo allenatore ("Adesso sta meglio, ha passato momenti difficili"), ma ora è guarito e disponibile a giocare. Il classe 2000 potrebbe trasferisti in prestito dal Bournemouth senza troppi vincoli ed è una soluzione ideale per il Napoli dato che conosce bene la Serie A. Pronta un'ulteriore accelerata, anche perché, in casa Napoli, la trattativa per Samardzic si è complicata dopo l'inserimento della Juve per l'estate. Col Bournemouth Traoré era partito titolare nella seconda parte del 2022-23, salvo saltare gli ultimi due mesi per un infortunio. Più complessa la prima parte della stagione in corso, con appena sei partite giocate e 181 minuti raccolti.