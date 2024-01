Il Napoli sta vivendo un momento difficile, non vince dallo scorso 16 dicembre. Nelle ultime quattro partite, tra campionato e Coppa Italia, ha raccolto un pareggio e tre sconfitte, con zero gol segnati e ben 9 subiti. Numeri allarmanti che hanno spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a portare la squadra in ritiro e a promettere rinforzi in arrivo dal mercato di riparazione. Dopo aver visto sfumare la trattativa per Dragusin, passato ufficialmente dal Genoa al Tottenham, adesso la dirigenza dei campioni d'Italia ha messo gli occhi su Nehuen Perez, difensore argentino classe 2000. Il Napoli ha trovato l'intesa con il giocatore, ma manca ancora la trattativa con l'Udinese. La richiesta del club friulano è di 15 milioni di euro (l’Atletico Madrid ha mantenuto il 50% sulla rivendita). Il Napoli valuta anche altri nomi per la difesa, ma Nehuen Perez resta la prima scelta. Federico Balzaretti (ospite a 'Calciomercato - L'Originale'), responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha commentato così la possibilità di vedere partire Nehuen Perez: "Il Napoli ha chiesto informazioni su di lui, ma noi vogliamo tenerlo, è un ragazzo centrale nel nostro progetto, ha una leadership importante, proveremo a trattenerlo". Oltre a Nehuen Perez, il Napoli continua a lavorare anche per Hamed Traorè (ex Empoli e Sassuolo, adesso al Bournemouth). Il centrocampista ha smaltito i problemi fisici delle scorse settimane e adesso rappresenta un’opportunità di mercato, può tornare in Italia in prestito. I contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime ore e la trattativa è entrata nel vivo per cercare di chiudere l’operazione a titolo temporaneo, anticipando anche la concorrenza di Milan e Roma.