Il centrocampista polacco è in scadenza a giugno col Napoli. Se non troverà l'accordo per il rinnovo con il club del presidente De Laurentiis, l'Inter proverà a mettere a segno un altro colpo a parametro zero per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi

Il discorso per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) di Piotr Zielinski con il Napoli è ancora aperto. Lo scorso dicembre il centrocampista polacco aveva espresso al direttore sportivo degli azzurri Mauro Meluso la volontà di restare. Ma per ora non è ancora stato trovato l'accordo per il prolungamento dell'accordo. Dall'esito delle trattative tra il club campione d'Italia e l'ex giocatore di Udinese e Empoli dipenderanno le mosse di mercato della dirigenza dell'Inter. Marotta e Ausilio potrebbero infatti pensare a un ennesimo arrivo a parametro zero per rinforzare la rosa messa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi. Ma il colpo verrà (eventualmente) affondato solamente se ci sarà una rottura definitiva tra Zielinski e Il Napoli. In quel caso l'Inter proverà a ingaggiare il 29enne centrocampista polacco.