Colpo del Catania: l'ex centrocampista di Juventus e Genoa riparte dalla Serie C dopo essersi svincolato dal Fatih Karamguruk. "E' stata una scelta non così scontata, ma dentro di me c'era una sensazione particolare. Il mio ruolo? Do sempre il massimo, non sono mai stato un campione e mai lo sarò"

Stefano Sturaro torna in Italia, adesso è ufficialmente un nuovo giocatore del Catania. L’ex centrocampista di Juventus, Genoa e Verona (i club con cui ha giocato in Serie A per 9 stagioni) riparte dalla Serie C, dopo l’esperienza in Turchia al Fatih Karagumruk. Sturaro, 30 anni, era approdato al club turco in estate, da svincolato. Dopo la prima parte di stagione, con 12 presenze e un gol, ha deciso però di risolvere il contratto, accordandosi con il Catania, attualmente a metà classifica nel girone C di Serie C.

Nove "titoli" con la Juventus Con oltre 100 presenze in A (64 nella Juventus, dove ha giocato dal gennaio 2015 al 2018) e 17 in Champions (sempre con i bianconeri), Sturaro porterà la sua esperienza, fatta anche di diversi trofei conquistati in carriera: 4 campionati e 4 Coppe Italia consecutive e una Supercoppa italiana, tutti con la Juventus, che aveva lasciato nel 2018 per lo Sporting Lisbona, club con cui, in sei mesi, non riuscì mai a scendere in campo a causa di un grave infortunio. A gennaio 2019 il rientro alla Juve, che lo gira in prestito al Genoa, l’altro club che ha caratterizzato la sua carriera.