Il centrocampista classe 2003 è stato richiamato dai Blues dopo l'ottima prima parte di stagione in Championship. Con l'uscita di Casadei il Leicester deve attendere l'ok dalla Federazione per chiudere l'operazione Sensi con l'Inter, per il quale è stato già trovato un accordo economico

La cessione di Casadei favorisce l'affare Leicester-Sensi

La partenza di Casadei, prodotto del settore giovanile dell'Inter, consentirà ai nerazzurri di chiudere un'operazione in uscita. Proprio il Leicester, infatti, è da diversi giorni al lavoro per portare in Inghilterra a titolo definitivo Stefano Sensi. I due club avevano già trovato un'intesa economica per circa 2 milioni di euro legati alle presenze del giocatore e alla promozione delle Foxes in Premier League. Gli inglesi, tuttavia, avevano la necessità di effettuare una cessione per concludere l'affare con l'Inter. Dopo l'addio di Casadei il Leicester è in attesa dell'ok della Federazione inglese per chiudere definitivamente la trattativa.