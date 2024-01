Oggi pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards a Dubai per celebrare i big del calcio mondiale. Un premio è già stato assegnato: Cristiano Ronaldo ha vinto il "Maradona Award" come miglior marcatore del 2023. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW dalle ore 16.30. Dai migliori giocatori (maschili e femminili) alle squadre passando per i premi speciali: ecco tutti i candidati

