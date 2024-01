Nuova avventura in panchina per José Mourinho? Dopo la conclusione del suo rapporto con la Roma, l'allenatore portoghese potrebbe già avere una nuova destinazione. Da parte sua, infatti, c'è stata un'apertura alla proposta dell'Al-Shabab , squadra saudita della città di Riad. Da vedere, ora, se le parti troveranno un'intesa sui numeri e la durata dell'accordo. Se Mourinho dovesse trovare un accordo in tempi rapidi, si ritroverebbe subito da avversario la Roma. Mercoledì 24 gennaio è infatti in programma un'amichevole tra i due club.

Non solo Mou nel mirino

Oltre a Mourinho, nel mirino dell'Al-Shabab c'è anche Dejan Stankovic, ex giocatore proprio del portoghese. Non solo movimenti per la panchina. In attesa di trovare l'allenatore, infatti, il club arabo lavora anche al mercato in entrata. Sfumata la pista Politano, l'Al-Shabab ci sta ora provando per l'ex Milan Suso.