Fumata bianca tra Monza e Napoli per gli arrivi in biancorosso di Alessio Zerbin e Matija Popovic. Dopo l'interruzione dell'affare in sinergia con il Frosinone, l'esterno classe 1999 e il trequartista del 2006 finiranno la stagione agli ordini di mister Palladino. Il serbo ex Partizan firmerà in estate con il Napoli un contratto quinquennale fino al 2029

Dovevano andare al Frosinone. Alla fine si sposteranno sempre insieme, ma un po' più a nord. Alessio Zerbin e Matija Popovic si trasferiranno al Monza fino al termine della stagione . L'accordo tra tutte le parti è stato trovato e verrà formalizzato nella mattinata di domani, martedì 23 gennaio. L'esterno del 1999 si trasferisce in prestito secco : dopo la doppietta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, primi gol in azzurro della sua carriera, proverà a trovare più spazio agli ordini di Palladino nella seconda parte della stagione. Popovic invece, che aveva già un accordo con il Napoli dopo essersi svincolato dal Partizan Belgrado, firmerà un contratto di sei mesi con il Monza e in estate un quinquennale con il Napoli.

La soluzione dopo il mancato affare con il Frosinone

Popovic e Zerbin pochi giorni fa sembravano diretti con le stesse formule al club gialloblù, resosi però conto di non avere lo slot da extracomunitario per tesserare il serbo, stesso problema del Napoli. Il direttore dell'area tecnica, Guido Angelozzi, ha ammesso pubblicamente l'errore, scusandosi con la società azzurra nel post partita della vittoria contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Così nemmeno Alessio Zerbin tornerà in Ciociaria, dove aveva brillato nella stagione 2021/2022 con 31 presenze e 9 gol in Serie B. Popovic, sbarcato invece già a inizio mese in Italia, sembrava promesso sposo del Milan. La società e il suo entourage però non hanno più trovato l'accordo e il Napoli è stato abile ad approfittare dello stallo. Ora il classe 2006 andrà a vivere vicino Milano, a Monza, per poi trasferirsi direttamente a Napoli in estate e legandosi in azzurro fino al 2029.