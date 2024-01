Riconoscete i cinque giocatori in foto? Tre giocano già in Serie A (di cui uno nel Milan) e un altro è un obiettivo di mercato proprio dei rossoneri. È Tosin Adarabioyo, numero 16 al centro dello scatto: difensore centrale classe 1997 del Fulham. Scuola Manchester City, ha avuto Guardiola tra i suoi allenatori. Nel suo mondo tra statistiche, un record e la sua passione per le figurine

MERCATO LIVE: TUTTE LE NEWS