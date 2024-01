Angelino aspetta la Roma. I giallorossi hanno individuato nello spagnolo di proprietà del Lipsia - attualmente in prestito al Galatasaray - il rinforzo per la fascia sinistra dopo l'infortunio di Spinazzola. Il calciatore sta aspettando il via libera definitivo del club giallorosso nonostante su di lui ci siano in pressing sia il Betis Siviglia che il l'Olympique Marsiglia.