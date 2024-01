Il centrocampista ha raccolto appena 65 minuti di campo con Inzaghi, ora lo vuole il Leicester capolista della B inglese per sostituire Cesare Casadei (ex Inter rientrato al Chelsea dal prestito). Operazione a titolo definitivo con una parte fissa e bonus, totale di 3 milioni

Dopo il ritorno al Chelsea di Casadei il Leicester ha messo nel mirino un nuovo centrocampista italiano, Stefano Sensi. Nei giorni scorsi le foxes si erano mosse tramite diversi contatti informali, fino alla formalizzazione di un'offerta ufficiale all'Inter. Il trasferimento sarebbe a titolo definitivo, con una parte fissa e bonus in caso di promozione in Premier League. In totale operazione da 3 milioni.

La stagione di Sensi (e quella del Leicester)

Il Leicester, un tempo campione d'Inghilterra nella storica stagione con Ranieri nel 2016, è retrocesso lo scorso anno dalla Premier. Attualmente la squadra allenata da Enzo Maresca occupa il primo posto della Championship e vuol rinforzarsi con Sensi (dopo, come detto, l'addio di un altro ex Inter come Casadei rintrato dal suo prestito al Chelsea). Sensi, dopo il 2022-23 trascorso al Monza (con 30 gettoni stagionali), è rientrato all'Inter in estate ma senza trovare spazio nelle rotazioni di Inzaghi: fin qui ha collezionato quattro partite per un totale di appena 65 minuti.