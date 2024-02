Inter: ultime trattative, acquisti e cessioni LIVE

ll calciomercato invernale 2024 è arrivato alla fine: in Italia si chiude alle 20. Tutta la giornata di giovedì 1 febbraio, l'ultima, è in diretta su Sky Sport 24 e qui attraverso il nostro liveblog. Trattative non solo su Serie A e Serie B, ma anche sui principali campionati al mondo. E, dalle 19.30, 'Calciomercato - l'Originale' per seguire l'ultima mezz'ora in collegamento con l'Hotel Sheraton di Milano e commentare le operazioni di questa sessione invernale. CLICCA QUI PER IL LIVEBLOG