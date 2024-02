"Farò del mio meglio, grazie per la fiducia", risponde Carlos Alcaraz sotto il post Instagram con cui la Juventus annuncia l'acquisto del centrocampista argentino. Il commento però è del suo illustre omonimo, il tennista spagnolo numero due del mondo. Il commento è stato cancellato successivamente, ma è bastato per scatenare battute e ironie

Il tennis è entrato prepotentemente nel mondo del calcio nelle ultime settimane, in particolare nel mondo juventino. Dopo la battuta di Allegri in conferenza stampa sul paragone Sinner-Djokovic tra i bianconeri e Inter, la ciliegina sulla torta è stata l'acquisto del club di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino del 2001 arrivato in prestito con diritto di riscatto. Una perfetta omonimia, che ha coinvolto anche i diretti interessati.