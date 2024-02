Secondo il giornale francese l'attaccante ha scelto definitivamente di non rinnovare il contratto in scadenza con il Psg. Il classe '98 è destinato al Real Madrid, anche se potrebbe esserci un ultimo colpo di scena...

Kylian Mbappè ha scelto il Real Madrid. Lo afferma il quotidiano francese Le Parisien, secondo cui uno dei grandi dilemmi del prossimo mercato si risolverà con un trasferimento in Spagna. Come riporta il giornale transalpino, non c'è ancora l'accordo tra il giocatore e i Blancos ma sembra definitiva la scelta del fuoriclasse 25enne di non prolungare la sua esperienza con il Psg e la sua prossima destinazione sembra scontata. La sua avventura parigina, dunque, si concluderà probabilmente dopo 7 stagioni: questa in corso rappresenta l'ultima occasione di trascinare il club verso la conquista della Champions.