Passi avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto del numero 10 nerazzurro, in scadenza nel 2026. L'agente del giocatore è arrivato infatti a Madrid, dove oggi l'Inter sfiderà l'Atletico, per incontrare la dirigenza nerazzurra: cresce l'ottimismo e c'è la voglia dei nerazzurri di andare incontro alle esigenze del giocatore. Le parti si rivedranno nel giro di un mese per appianare gli ultimi dettagli

Un passo alla volta, senza fretta, ma con grande ottimismo. Prosegue anche sotto il sole di Madrid la lunga trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto del capitano nerazzurro. L'agente del giocatore infatti è arrivato nella capitale spagnola, dove stasera l'Inter sfiderà l'Atletico nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l'1-0 dell'andata, e ha incontrato la dirigenza nerazzurra, presente al gran completo in Spagna. Un colloquio, come riferiscono i nostri inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi, molto positivo, nel quale si sono continuati a discutere i vari dettagli del complesso accorso economico, a partire ovviamente dall'ingaggio base che percepirà l'attaccante. I dirigenti dell'Inter hanno ribadito all'agente di Lautaro la loro volontà di andare incontro alle richieste del giocatore, che si aspetta uno stipendio tra gli 8 e i 10 milioni di euro, per i quali i nerazzurri non potranno però godere del decreto crescita e che quindi peseranno per il doppio nelle casse del club di Milano. Le parti si riaggiorneranno tra circa un mesetto, come detto senza fretta grazie ai tempi dilatati della scadenza (oltre un anno e mezzo) ma con la consapevolezza che poi alla fine il rinnovo si farà.