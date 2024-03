Vigilia di parole tra i Bleus verso l'amichevole con la Germania (diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ), conferenza nella quale il fuoriclasse francese ha risposto in merito al suo futuro: "Non ho nulla da annunciare, l'idea di fare il Treble col Psg è più importante della questione se resterò o meno. Poi penserò alla Francia e agli Europei: penso che per allora sarà tutto risolto"

Si fermano i campionati per la pausa delle Nazionali, appuntamenti da non perdere tra grandi partite e amichevoli di lusso. È il caso di Francia-Germania , match in diretta sabato alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW , una grande classica che tra i protagonisti in campo vedrà anche Kylian Mbappé . Da tempo chiacchieratissimo sul mercato, la superstar dei Bleus vive un presente al Psg (contratto in scadenza nel 2024) e un futuro che dovrebbe portarlo al Real Madrid con cui è da tempo in trattativa. Il fuoriclasse della Francia è stato interpellato in conferenza stampa proprio in merito alla maglia che indosserà nei prossimi mesi.

Mbappé: "Quando arriveranno gli Europei..."

"Non ho nulla da annunciare - ha immediatamente risposto ai giornalisti il capitano della Francia -, non ho ancora annunciato nulla perché non avevo nulla da annunciare. Ho sempre detto che il giorno in cui avrò qualcosa da dire, lo farò. Non mi sono mai nascosto, non ho paura. Ma mi dispiace deludervi, non ho nulla da annunciare". Mbappé si è piuttosto soffermato sul presente al Psg: "Siamo in una volata finale, coinvolti in tutte le competizioni. Il mio futuro è irrilevante, l'idea di fare il Treble è molto più importante della questione se resterò o meno. Ci sono partite importanti in arrivo, siamo concentrati su questo e sto mettendo tutta la mia energia e tutta la mia forza in questo". E poi ci saranno gli Europei dal 14 giugno al 14 luglio: "Mi concentrerò sulla Francia quando arriveranno gli Europei. Penso che per allora sarà tutto risolto".