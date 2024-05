La proprietà rossonera sembra intenzionata a portare avanti senza dubbi o indecisioni la trattativa per mettere sotto contratto l'allenatore portoghese. Prima però, il Milan dovrà occuparsi della risoluzione del contratto di Pioli e del suo staff che pesano 11 milioni e mezzo lordi sulle casse del club

Avanti con Fonseca. La linea è tracciata, la scelta è fatta. Nonostante le opportunità che potrà presentare il mercato in questi giorni, come ad esempio De Zerbi libero dopo l'addio al Brighton, la proprietà rossonera sembra intenzionata a portare avanti senza dubbi o indecisioni la trattativa per mettere sotto contratto l'allenatore portoghese, fresco di beffa nell'ultima partita di Ligue1. Il suo Lille, raggiunto sul pareggio al 93esimo dal Nizza, è stato superato dal Brest al terzo posto e sarà costretto agli spareggi di Champions League quando era ormai ad un passo dall'accesso diretto.