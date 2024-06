Sarà giovedì 13 giugno il giorno di Paulo Fonseca al Milan. In occasione del media briefing organizzato dai rossoneri in vista della prossima stagione, arriverà l'annuncio ufficiale: e a farlo sarà Zlatan Ibrahimovic. Per lui contratto triennale (2 anni con opzione per il terzo) a 3,5 milioni di euro a stagione. I rossoneri intanto lavorano per regalare all'ex allenatore della Roma un rinforzo in attacco importante. Il centravanti del Bologna, designato dalla dirigenza come il sostituto di Giroud, si è avvicinato al Milan nelle scorse ore con la novità che riguarda il possibile arrivo in Italia del suo agente, Kia Joorobchian, nella giornata di oggi 11 giugno. Proprio a Milano potrebbe esserci l'incontro decisivo per tentare di trovare l'intesa sulla questione commissioni: 15 milioni quelli richiesti dall'entourage dell'attaccante del Bologna e che il Milan continua a ritenere troppi.