Non solo Youssouf Fofana tra gli obiettivi di mercato per il centrocampo rossonero. Piace anche Mats Wieffer, olandese classe 1999 del Feyenoord: può giocare davanti alla difesa o più vicino alle punte

Continua la ricerca di un centrocampista in casa Milan. La dirigenza rossonera, che conta di chiudere in tempi brevi per l'arrivo di Zirkzee (convocato con la nazionale olandese al posto di Koopmeiners), ha messo gli occhi su Mats Wieffer, classe 1999 del Feyenoord. L'orange, ai biancorossi dal 2022, è uno dei titolari fissi della squadra di (fino a poco tempo) Arne Slot. Da mediano o più vicino alla punta, Wieffer sfrutta una buona tecnica di base. Non male anche il tiro dalla distanza: nel doppio confronto in Europa League contro la Roma ha impegnato spesso il portiere giallorosso Svilar.