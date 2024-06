L'Inter ha in pugno Tanner Tessmann. Si è parlato anche del centrocampista statunitense, protagonista della promozione del Venezia, nell'incontro andato in scena lo scorso mercoledì tra il ds dei veneti Antonelli e la dirigenza nerazzurra. Il classe 2001, tra i protagonisti della promozione in A dei lagunari, piace all'Inter che, se chiuderà l'operazione di mercato, lo lascerà ancora un anno al Venezia. Nell'operazione potrebbero entrare anche Stankovic, l'ultima stagione alla Sampdoria, e Oristanio che invece ha giocato in A, con il Cagliari. Un acquisto a stelle e strisce per la nuova proprietà americana dei nerazzurri: le parti si riaggiorneranno la prossima settimana.