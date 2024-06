Le parole del terzino nerazzurro impegnato in Germania con la sua Olanda: "Nessun tipo di odio nei confronti di Theo Hernandez, ma difficilmente andremo a cena insieme. Sogno la Premier, non è un segreto. Juve o Milan? Nel calcio non si sa mai", ha detto a GianlucaDiMarzio.com. E sul campionato inglese: "Quel tipo di calcio si addice al mio stile di gioco" CALCIOMERCATO - IL TABELLONE

Intervenuto a Gianlucadimarzio.com, Denzel Dumfries, impegnato con l'Olanda a Euro 2024, ha toccato diverse tematiche relative alla stagione appena conclusa che ha portato l'Inter alla seconda stella. Anche il futuro del terzino, con il mercato alla battute iniziali, è argomento di discussione: "L'Inter è davvero un grande club di cui io sono innamorato. La gente e i compagni di squadra sono come una famiglia per me. Io mi sento a casa all'Inter. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo, ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora ha cambiato proprietario. Ma durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà. Non è un segreto che mi piacerebbe giocare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese. Ma è una benedizione di Dio che io possa giocare nell'Inter dove ho vinto sei trofei in tre anni. Come già detto questa è casa mia e la mia famiglia è felice a Milano. Non potrei mai lasciare l'Inter solo per realizzare un 'sogno'. Il mio sangue è nerazzurro. Sono molto legato a tutto l'ambiente compresi i magazzinieri e i dottori, ho davvero un grande rapporto con tutti".

Dumfries: "Festa scudetto pazzesca" "Per il club e per tutti noi la festa è stata pazzesca. Sono felicissimo di aver vinto lo scudetto della seconda stella, soprattutto sul campo del Milan poi è 'extra special'. Tutti i tifosi dell'Inter speravano di vincere il titolo in quella partita". Nel 2021 il suo arrivo in nerazzurro dal PSV, tre anni di Inter e il rammarico per una finale di Champions persa. Ma meglio quella Inter o questa del 20° scudetto? "Dura scegliere perché parliamo di due squadroni che avevano le loro qualità e i loro personaggi. Il secondo anno, quello della finale di Champions League, avevamo grandi calciatori con tanta esperienza. Impossibile dire quale sia meglio".

"Alla Juve o al Milan? Nel calcio non si sa mai" Le vie del mercato sono infinite, e così Dumfries non si nasconde pensando a un futuro in maglia Milan o Juventus: "Come ho già detto io amo l'Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene". Ultima battuta sulla rivalità con Theo Hernandez: "Con lui sono sempre battaglie infuocate ma è normale che sia così in un derby. Io però non ho nessun problema con Theo. Lui ama il Milan, io amo l'Inter ed è sempre bellissimo affrontarlo in campo perché con lui sono battaglie vere. Ci tengo però a precisare che non provo odio nei suoi confronti anche se non penso che andremo mai a cena insieme".