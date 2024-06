Si riapre la pista che porta Douglas Luiz alla Juventus ma cambiano i protagonisti. O almeno uno, con Weston McKennie che, dopo le difficoltà degli ultimi giorni di arrivare a un'intesa con il club inglese, esce definitivamente dalla trattativa. La nuova soluzione ipotizzata dalla Juventus, e che ha già avuto un riscontro positivo dalla dirigenza dei 'villans' , è l'inserimento nell'affare di Enzo Barrenechea . Con lui, anche Iling-Junior (come da inizio trattativa) e un conguaglio economico che con l'argentino salirebbe a circa 25 milioni di euro in favore dell'Aston Villa: si lavora per arrivare a una nuova quadratura e provare a chiudere l'affare nonostante gli inglesi abbiano richiesto Soulé , che però i bianconeri non vogliono inserire nella maxi-operazione di mercato.

I numeri di Barrenechea

39 presenze totali tra campionato e Coppa Italia per Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 nell'ultima stagione in prestito al Frosinone. Un solo gol in occasione della trasferta di Napoli in coppa: 4-0 in favore della squadra allenata da Di Francesco il risultato finale.