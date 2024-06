Il club francese punta con decisione il talento del Monza. Non è ancora iniziata una trattativa ufficiale, ma intanto la società brianzola fissa il prezzo tra i 18 e i 20 milioni di euro

Il Marsiglia ha messo gli occhi su Andrea Colpani. Il club francese, che secondo media transalpini potrebbe essere allenato in vista della prossima stagione da Roberto De Zerbi, è fortemente interessato al classe 1999. Per ora non c'è ancora una trattativa, ma di certo è un profilo che piace. Il costo che ne fa il Monza si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro, da capire se il Marsiglia nelle prossime ore vorrà approfondire e andare avanti puntando forte su Colpani.