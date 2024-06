Non c'è solo la Juventus su Mason Greenwood, attaccante rientrato al Manchester United e sul quale è interessata anche la Lazio: contatti avviati con il club inglese, che aveva già rifiutato una prima offerta (20 milioni più il 50% della rivendita). Non è tutto: in giornata la Lazio inconterà l'Udinese per Samardzic

Non c'è solo la Juventus su Mason Greenwood. Rientrato al Manchester United dopo l'ottimo prestito al Getafe (10 gol e 6 assist), l'attaccante classe 2001 piace anche alla Lazio. Blitz dei biancocelesti, che hanno iniziato una trattativa col club inglese nel tentativo di superare la concorrenza dei bianconeri. La Lazio è alla ricerca di un giocatore offensivo per il post Felipe Anderson, ecco perché l'interesse è concreto per Greenwood. Da registrare come i biancocelesti avevano già avanzato un'offerta: 20 milioni più il 50% della rivendita, ma la risposta dello United era stata negativa. Trattativa complicata e richiesta alta (30 milioni di sterline), ma i contatti proseguono e anche la Lazio è in corsa per Greenwood.