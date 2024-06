La Lazio continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste si sta informando su Cambiaghi (classe 2000 che ha vissuto l'ultima stagione con la maglia dell'Empoli) dell'Atalanta. Ci sono stati dei primi approcci e i due club, con l'occasione, potrebbero parlare anche di Cancellieri che potrebbe fare il percorso inverso. Cambiaghi è valutato circa 15 milioni di euro. Sono in corso quindi i primi approcci da parte del club biancoceleste per capire se eventualmente affondare. Intanto, nell'ultima stagione di campionato, ha collezionato trentasette presenze, un gol e cinque assist.