La trattativa tra il Milan e il Tottenham per Emerson Royal è entrata nel vivo, con i rossoneri che sperano di riuscire a chiudere nei prossimi 3/4 giorni. I contatti sono sempre più insistenti per il brasiliano classe 1999 che è stato individuato come il profilo ideale per il ruolo di terzino destro e potrebbe diventare il nuovo rinforzo della squadra di Fonseca.

