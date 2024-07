Inter-Josep Martinez, le cifre

L’Inter mette a segno così il colpo per la porta, assicurandosi subito il profilo che cercava dopo l'addio di Audero e comunque un potenziale primo portiere per il futuro, con un’operazione da 13,5 milioni più 2 di bonus, senza più -come si ipotizzava inizialmente- inserire contropartite tecniche. Lo spagnolo è arrivato al Genoa nel 2022/2023, con i rossoblù che giocavano nel campionato di Serie B. E' stato uno dei protagonisti che ha portato il Genoa alla conquista della promozione in A, con 22 reti subite in 30 partite (mantenendo inviolata la porta ben 17 volte). Nell'ultima stagione ha contribuito alla salvezza della squadra di Gilardino, con 43 reti prese in 36 match e 8 clean sheet.