Roma, si avvicina Le Fée dal Rennes

Il centrocampista del Rennes si avvicina ai giallorossi. La Roma conta di chiudere a breve per il 24enne, valutato 20 milioni di euro dal club francese. Al momento bloccata la trattativa per Sergio Gomez perché il City vorrebbe un'altra formula rispetto al prestito proposto dal ds Ghisolfi

Si avvicina la chiusura dell'operazione che porterà Enzo Le Fée alla Roma. La trattativa con il Rennes per il centrocampista sta andando avanti in maniera positiva e presto il 24enne potrebbe essere un nuovo giocatore a disposizione di De Rossi, a partire dalla prossima stagione. La cifra richiesta è di 20 milioni di euro, la stessa cifra che il Rennes versò al Lorient la scorsa estate. Il club giallorosso - che ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro - conta di chiudere l'affare a breve. Il direttore sportivo Ghisolfi pensa anche a Sergio Gomez, terzino sinistro del Manchester City. I giallorossi vorrebbero prenderlo in prestito, ma gli inglesi preferirebbero un'altra formula. Per il momento la trattativa è quindi bloccata.