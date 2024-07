Registra una fase di blocco la trattativa che potrebbe portare Stefano Pioli in Arabia, sulla panchina dell'Al-Ittihad. L'accordo non è stato ancora raggiunto, nessun passo in avanti decisivo nelle ultime ore in un affare complesso e con vari punti da sistemare in termini legali e fiscali. Le parti hanno trattato anche oggi, venerdì 5 luglio, ma senza arrivare a una quadra definitiva. Nuovi aggiornamenti sono attesi da qui ai prossimi giorni, in un senso o nell'altro.

leggi anche Pioli balla l'ultimo "Is on fire" di San Siro