I giallorossi hanno già l'accordo con il francese da tempo, si lavora all'intesa con il club che ora sembra a un passo: segnali positivi per la chiusura dell'affare in tempi brevi. Mercato in uscita: Karsdorp non rientra nei piani, si allenerà a parte

Dopo l'ultima offerta da circa 20 milioni di euro presentata al Rennes ma rigettata al mittente dal club francese, la Roma ha fatto passi avanti per arrivare a Enzo Le Fée. Il centrocampista classe 2000, con il quale i giallorossi hanno trovato l'accordo da tempo, è il rinforzo individuato dalla dirigenza per la mediana. Segnali positivi per chiudere la trattativa in tempi relativamente brevi, in modo tale da permettere a Daniele De Rossi di iniziare a lavorare con il francese dato che oggi, 7 luglio, ha preso il via il raduno con 24 ore di anticipo. approfondimento Le Fée, jolly per De Rossi: il calcio per riscatto

I numeri di Le Fée Cresciuto nel settore giovanile del Lorient, con cui ha debuttato in prima squadra, Le Fée è stato acquistato la scorsa estate dal Rennes per 20 milioni di euro. Nell'ultima stagione il francese, che può giocare in tutti i ruoli a centrocampo, ha disputato 25 partite in Ligue 1, servendo un assist. La Roma vuole portarlo in Italia, e la trattativa sembra essere vicina alla chiusura.

Karsdorp fuori dai piani: si allenerà a parte Intanto, la Roma proverà a cedere in questa sessione di mercato Rick Karsdorp. L'olandese classe 1995 non rientra nei piani di Daniele De Rossi: assente oggi 7 luglio nel giorno del raduno, è stato convocato per la giornata di lunedì. Si allenerà a parte e non con il resto della squadra.