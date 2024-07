In Europa sta per cominciare un vero e proprio domino degli attaccanti e la pedina indiziata a muovere tutto è Alvaro Morata . Il sì dello spagnolo al Milan infatti potrebbe sbloccare altri due affari top.

Osimhen verso il Psg e LUkaku da Conte?

L'eventuale uscita di Kolo Muani a quel punto permetterebbe al Psg di lanciare l’affondo decisivo per Victor Osimhen. Per l’attaccante del Napoli, infatti, la Francia resta l’opzione più probabile. Sullo sfondo, eventualmente, l’Arabia (dove il giocatore però non vuole andare), mentre dalla Premier League tutto tace. E nel momento in cui dovesse partire il nigeriano, il Napoli lo sostituirebbe con Lukaku (con cui c'è già un accordo di massima), pronto a riabbracciare Conte