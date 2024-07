C’è un nome preciso per l’attacco della Roma ed è quello di El Youssef En-Nesyri. Il marocchino classe 1997 interessa alla società giallorossa che prova a capire con il Siviglia, club che detiene il cartellino dell’attaccante, la fattibilità dell’operazione. Il club spagnolo chiede 20 milioni di euro, ma la Roma non è l’unica squadra a essersi interessata. Su di lui, infatti, c’è anche il Fenerbache di Mourinho ma soprattutto la squadra araba Al Quadsiya (che avrebbe pronta un'offerta economica molto alta per il giocatore). Tutto dipenderà dalla scelta che prenderà il 27enne.