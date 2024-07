Rinforzo sulla corsia mancina per la Lazio che si assicura Nuno Tavares. Il portoghese classe 2000 arriva dall'Arsenal: operazione da 5 milioni di euro con un’importante percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Nella giornata di sabato in programma le visite mediche di Nuno Tavares, che poi raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra in ritiro per iniziare la preparazione. Nella scorsa stagione, in prestito al Nottingham, appena 12 presenze in tutte le competizioni: per lui un totale di 696 minuti in campo.