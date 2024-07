Arrivano conferme sul nome di Saul Coco, difensore classe 1999 entrato prepotentemente nel mirino del Torino. I granata, alla ricerca del sostituto di Buongiorno volato al Napoli per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus, si muovono per il centrale del Las Palmas: si lavora con il club spagnolo per raggiungere un'intesa, con il giocatore originario della Guinea Equatoriale (ma nato in Spagna) il cui contratto scade il prossimo 30 giugno 2025. Un profilo interessante, dato che anche il Siviglia, come riportato dalla stampa locale, nei giorni scorsi si era informato con il Las Palmas di Saul Coco. Via Buongiorno, oltre a Ricardo Rodriguez e Djidji andati a scadenza, il ds Vagnati al momento si ritrova con i soli Masina e Sazonov. Schuurs è ancora alle prese con l'infortunio e avrà bisogno di tempo per recuperare al meglio.