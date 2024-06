Coppa d'Africa 2025, si gioca in Marocco fra dicembre e gennaio

La Confederazione Africana (CAF) ha ufficializzato le date per la Coppa d’Africa 2025 che si giocherà in Marocco. Inizio fissato per il 21 dicembre 2024 e finale in programma il 18 gennaio 2025. 24 le squadre partecipanti e organizzatori che hanno previsto che la competizione si giochi mentre si disputano le gare della prima di Champions League e le varie sfide dei campionati nazionali che non si fermeranno per la sosta natalizia, compresa la Serie A.

La Caf, ossia l'insieme delle Federazione calcistiche africane, ha ufficializzato le date della prossima Coppa d'Africa che si disputerà in Marocco. Inizio fissato per il 21 dicembre 2024 e finale in programma il 18 gennaio 2025. 24 le squadre partecipanti e organizzatori che hanno previsto che la competizione si giochi mentre si disputano le gare della prima di Champions League e le varie sfide dei campionati nazionali, con la maggior parte che non si fermerà per la sosta natalizia, compresa la Serie A. Tramontata l'idea iniziale di far disputare il torneo in estate, proprio per evitare le polemiche con i club europei, a causa del nuovo Mondiale per Club che dal 2025 si disputerà fra giugno e luglio