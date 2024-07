Tante novità sulle panchine di Serie A, con 11 nuovi allenatori su 20. Tuttavia c'è chi prova a ripartire da qualche certezza: è il caso di Baroni che ha spinto affinché la Lazio acquistasse Noslin, o Luperto che si è trasferito a Cagliari con Nicola. C'è chi sta ancora trattando per far arrivare nelle rispettive squadre i loro "fedelissimi" e chi non è riuscito nel suo intento

CALCIOMERCATO NEWS: LE TRATTATIVE LIVE