I bianconeri non mollano l’ipotesi Todibo, ma solo in prestito con diritto di riscatto. Sul fronte uscite, invece, Huijsen è conteso da Bournemouth e Stoccarda. La richiesta della Juventus per il difensore è di 18 più bonus con il 20% sulla futura rivendita

La Juventus non abbandona la pista che porta a Jean-Clair Todibo . Il giocatore ha infatti rifiutato la proposta del West Ham , che era insieme ai bianconeri una delle squadre interessate. La volontà della Juventus sarebbe però quella di prendere il difensore solo in prestito con diritto di riscatto . L’idea di valutare una trattativa con Todibo potrebbe arrivare da una possibile cessione di Huijsen . Su di lui c’è un vero testa a testa tra Bournemouth e Stoccarda . Il club inglese, con Tiago Pinto , ha offerto 18 milioni di euro bonus compres i, ma al momento è al lavoro per alzare a 18 più 2 per pareggiare l’offerta presentata dallo Stoccarda . I bianconeri chiedono 1 8 più bonus con il 20% sulla futura rivendita . Il difensore avrebbe preferito il trasferimento in Bundesliga ma accetterebbe anche la destinazione Premier League.

E Soulé si avvicina alla Roma

Oltre all’uscita in difesa di Huijsen, anche Matias Soulé è sempre più vicino a salutare la Juventus. Su di lui c’è infatti la Roma che, con l’accordo già trovato con l’argentino, è al lavoro per trovare quello definitivo con i bianconeri. In caso di addio, il nome in entrata per il centrocampo è sempre quello di Teun Koopmeiners, ma al momento l’Atalanta non ha intenzione di cedere il giocatore.