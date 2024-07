Calciomercato, Calafiori vola a Londra: vicina ufficialità firma con l'Arsenal

Accompagnato dai suoi agenti Alessandro Lucci e Alessio Ceccarelli. è partito da Roma in direzione Londra Riccardo Calafiori. Il difensore lascia il Bologna dopo una sola stagione per approdare all'Arsenal. Nel quartier generale del club londinese per le visite mediche mentre la firma sul contratto dovrebbe arrivare negli Stati Uniti. 50 milioni di euro la cifra complessiva che oltre al Bologna andrà in parte a Basilea e Roma che sono le ultime società dove ha giocato Calafiori

Inizia l'avventura di Riccardo Calafiori all'Arsenal. Il difensore della Nazionale italiana è partito da Fiumicino per Londra per le visite mediche prima di volare negli Usa, dove si trova la squadra di Arteta, per firmare il suo nuovo contratto. Calafiori lascia il Bologna dopo una sola stagione in cui ha messo insieme 33 presenze con 2 gol e 5 assist e una storica qualificazione in Champions League oltre a un ottimo Campionato Europeo giocato da titolare con l'Italia. Un'operazione complessiva da 50 milioni di euro che vedrà una percentuale finire anche nelle casse di Basilea e Roma, club dove Calafiori ha giocato prima del Bologna