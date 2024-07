I bianconeri potrebbero decidere di virare sul classe 1998 nel caso in cui non si dovesse chiudere (costi alti) per il giocatore del Borussia Dortmund. Sull'esterno della Fiorentina c'è anche l'Atalanta ma con la Juventus che avrebbe la possibilità di inserire contropartite tecniche per convincere la società di Commisso

La Juventus continua a sondare il profilo di Nico Gonzalez . Il giocatore, che nelle scorse ore ha dato apertura all'Atalanta nonostante i due club non si siano ancora seduti attorno a un tavolo, piace anche ai bianconeri . Nessuna offerta ufficiale da parte della Juventus che ha però una strategia chiara : nel caso in cui non si dovesse centrare l'obiettivo Adeyemi , la dirigenza potrebbe virare su Nico Gonzalez. Possibilità per i bianconeri di poter inserire anche contropartite tecniche per convincere i viola: sui giocatori in uscita , la Fiorentina nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni .

I numeri in stagione

44 le partite totali nell’ultima stagione in maglia Fiorentina, conclusa con l’amara sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos. Sedici le reti messe a segno (12 in Serie A e 4 in Europa), per un giocatore che può occupare indistintamente sia la corsia mancina che quella destra in attacco, disponendosi all’occorrenza anche nel ruolo di seconda punta. Arrivato in viola dallo Stoccarda nel 2021, l’argentino ha collezionato 125 match con la maglia della Fiorentina: per lui un totale di 38 gol e 19 assist.