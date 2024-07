È in programma un incontro tra Ghisolfi e il Girona, con il ds della Roma che spera di chiudera la trattativa per Dovbyk e portarlo nella serata del 31 luglio nella Capitale. Intanto l'attaccante è sceso in campo per l'amichevole contro il Tolosa

Potrebbe essere la giornata decisiva per l’arrivo di Artem Dovbyk alla Roma. Dopo aver incontrato il giocatore insieme ai suoi agenti, il direttore sportivo dei giallorossi Florent Ghisolfi ha in programma oggi, mercoledì 31 luglio, un appuntamento con il Girona: l’obiettivo della Roma è quello di chiudere la trattativa e portare Dovbyk già in serata nella Capitale. Il Girone aveva concordato con l’Atletico Madrid la cessione dell'attaccante per 32 milioni di euro più bonus. Resta da capire se i giallorossi chiuderanno a quelle cifre o dovranno avvicinarsi ai 35 più 5 di bonus richiesti. Intanto Dovbyk è sceso in campo nell’amichevole contro il Tolosa nella mattinata del 31 luglio.