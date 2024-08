Dai 9 milioni della scorsa estate agli oltre 90 di oggi. Cosa è cambiato? La Roma è ancora sotto Settlement Agreement per non aveva rispettato la "break even rule" (ovvero le perdite erano state superiori a quelle consentite dalla Uefa). Dopo due anni sono stati ricalcolati i parametri così è venuto meno l'obbligo del "transfer balance", cioè la necessità di un saldo di mercato positivo (considerando anche gli ammortamenti dei cartellini) al termine di ogni stagione. Dal 1° luglio la Roma opera senza questo paletto